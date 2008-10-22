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    Новыми ведущими Top Gear станут британский комик и бывший крикетист. Они заменят Мэтта ЛеБлана

    Теги Top Gear Авто

    Компания BBC объявила, что новыми ведущими шоу Top Gear станут Пэдди Макгиннесс и Эндрю Флинтофф.

    Известный английский комик Макгиннесс и экс-капитан сборной Англии по крикету Флинтофф составят компанию бывшему гонщику Крису Харрису.

    Макгинесс и Флинтофф заменят Мэтта ЛеБлана, актер решил покинуть шоу и не продлевать контракт, чтобы больше времени проводить с семьей. Последним для ЛеБлана в качестве ведущего станет 26-й сезон, который покажут в начале 2019 года

    Съемки 27-го сезона Top Gear также должны начаться в начале 2019 года.

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