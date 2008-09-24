Раффаэле Марчелло: «Убежден, что в «Феррари» Леклер сможет сразу победить Феттеля»

Итальянский гонщик Раффаэле Марчелло считает, что Шарль Леклер сумеет опередить Себастьяна Феттеля в сезоне-2019, когда гонщики станут напарниками в .

Марчелло в прошлом сам являлся участником молодежной Академии «Феррари», но не сумел пробиться в «Формулу-1». В данный момент Марчелло выступает в Blancpain GT Series, где стал чемпионом. Марчелло доводилось выступать с Леклером в «Формуле-2».

Сначала Марчелло в твиттере отреагировал на официальное заявление «Феррари» о подписании контракта с Леклером, написав, что в следующем сезоне ждет повторения 2014 года – когда Феттель, выступая за , уступил Даниэлю Риккардо.

Позже Марчелло в интервью итальянской прессе рассказал, что именно он имел в виду.

«Да, я был серьезен на все сто процентов. Я никогда не оценивал Феттеля на одном уровне с Хэмилтоном, Алонсо или даже Кубицей. И я убежден, что перейдя в «Феррари» Шарль Леклер сможет сразу его победить. Я считаю, что если в этом году «Феррари» не выиграет титул, то виноват в этом будет Себастьян. В годы побед за «Ред Булл» у Феттеля был Марк Уэббер, не чемпион. И их машина была намного лучше, чем у конкурентов.

Риккардо лучше Феттеля, да. И в конечном счете, мы сами видели это на трассе. Да, конечно, кто-то может говорить, что машина того года по своим характеристикам лучше подходила Даниэлю, чем Себастьяну, но говорить можно все, что угодно: а настоящий чемпион всегда должен уметь адаптироваться.

Сравнения Феттеля с на слишком надежны. Когда я выступал на тестах в Абу-Даби в 2014 году, то опередил Кими на 0,7 секунды. Но это же не значит, что я был сильнее Кими. Просто у меня было огромное желание оказаться на трассе и атаковать на пределе, а Кими, возможно, уже потерял такую мотивацию. Лучше сравнить с , который всегда опережал Кими. Да, конечно, Феттель тоже опережает Кими, но он делает это далеко не всегда, а отрыв между ними намного меньше.

Если устранить две-три ошибки, которые Феттель допустил в этом сезоне, то от преимущества в 40 очков, которое сейчас разделяет Феттеля и Хэмилтона, мало что останется. Также ясно и то, что командный мостик тоже принял несколько плохих решений. Хотя у «Мерседеса» ошибок было примерно столько же. В любом случае, именно гонщик управляет машиной и именно гонщик может, например, предложить команде остаться на трассе, потому что шины продолжают работать», – цитирует Марчелло granfprix247.