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    Auto Motor und Sport: Квалификацию в «Формуле-1» могут разделить на четыре сегмента

    Теги Формула-1 регламент Авто

    Владельцы «Формулы-1» обсуждают возможность изменения формата квалификации. Предложение состоит в том, чтобы поделить квалификацию на четыре сегмента вместо трех, сообщает Auto Motor und Sport.

    В данный момент по окончании первого и второго сегментов из борьбы выбывают по пять гонщиков, а топ-10 борется за поул в третьем сегменте.

    Предложение состоит в том, чтобы по итогам каждого сегмента из борьбы выбывало по четыре гонщика – что, в теории, должно повысить накал борьбы. Также обсуждается и форма правила, согласно которому сейчас гонщики, попавшие в топ-10, обязаны начинать гонку на том комплекте шин, на котором они проехали свой лучший круг во втором сегменте. В то время как гонщики, не попавшие в третий сегмент, имеют право свободно выбирать комплект шин для старта.

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