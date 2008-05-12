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    ФИА признала нелегальным решение «Феррари» расположить зеркала на гало

    Теги ФИА Феррари Чарли Уайтинг Формула-1 регламент Авто

    ФИА признала нелегальным решение расположить зеркала заднего вида на защитном каркасе гало, сообщает Sky Sports.

    Данное инновационное решение команда «Феррари» представила на Гран-при Испании, но гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг и технический делегат Джо Бауэр признали его нелегальным после протестов, поданных со стороны конкурентов «Феррари». По мнению ФИА, располагаясь на гало зеркала выполняют аэродинамическую функцию, что не соответствует регламенту соревнований.

    В результате Скудерии придется вернуться к предыдущему, традиционному варианту расположения зеркал, начиная с Гран-при Монако.

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