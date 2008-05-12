ФИА признала нелегальным решение «Феррари» расположить зеркала на гало

ФИА признала нелегальным решение расположить зеркала заднего вида на защитном каркасе гало, сообщает Sky Sports.

Данное инновационное решение команда представила на Гран-при Испании, но гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг и технический делегат Джо Бауэр признали его нелегальным после протестов, поданных со стороны конкурентов «Феррари». По мнению ФИА, располагаясь на гало зеркала выполняют аэродинамическую функцию, что не соответствует регламенту соревнований.

В результате Скудерии придется вернуться к предыдущему, традиционному варианту расположения зеркал, начиная с Гран-при Монако.