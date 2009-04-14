Президент «Феррари»: «Если «Формула-1» превратится из спорта в спектакль, то мы уйдем»

Президент Серджио Маркионне высказался о недавнем предложении владельцев «Формулы-1» по улучшению гоночной серии и отметил, что в регламенте 2021 года спортивные принципы должны будут преобладать над положениями, которые направлены на повышение уровня шоу.

«Если превратится из спорта в спектакль, если мы начнем двигаться в сторону гонок NASCAR, то «Феррари» уйдет. Это произойдет, если появятся какие-то предложения, которые исказят «Формулу-1».

Но мы работаем с Liberty Media над поиском приемлемых решений. Десять дней назад Liberty сделала свое предложение, однако мы сначала хотим узнать все подробности, а затем уже сделаем выбор в пользу интересов «Феррари». Мы можем присмотреться и к другим решениям – и это не угроза, – но это не значит, что мы перестанем тратить.

Некоторые хотят, чтобы подход к гонкам стал менее технологичным, однако «Феррари» и «Мерседес» желают сохранить высокие стандарты», – рассказал Маркионне.