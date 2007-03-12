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    «Ред Булл» повысил главного инженера до должности технического директора

    Теги Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Роб Маршалл Формула-1 Пол Монахэн Дэн Фэллоус Пьер Ваше

    Команда «Ред Булл» объявила о кадровых перестановках в техническом департаменте: французский специалист Пьер Ваше, ранее занимавший должность главного инженера по развитию шасси, стал техническим директором. 

    При этом другие ключевые фигуры в Милтон-Кейнсе – главный технический руководитель Эдриан Ньюи, глава инженерного департамента Роб Маршалл, глава аэродинамического отдела Дэн Фэллоус и главный инженер по работе с болидом Пол Монаган – сохранят свои посты. 

    Должность технического директора была упразднена в «Ред Булл» в 2009 году после ухода Джеффа Уиллиса, работа которого во многом совпадала с действиями коллег, однако сейчас в команде назрели перемены. 

    «Это часть нашей эволюции. Эдриан остается главным техническим руководителем, Пьер переходит к центральной роли технического директора, а позиция Роба Маршалла остается неизменной», – сказал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер

    До перехода в «Ред Булл» в 2013 году Ваше, имеющий научную степень по гидроаэромеханике, работал в шинной компании «Мишлен», а после закрытия программы французского концерна в «Формуле-1» стал трудиться в «Заубере». Считается, что его знания о шинах станут отличным дополнением к талантам Ньюи в области аэродинамики.

    «Я представляю, что означает эта должность. И какие с нею связаны риски. Не скажу, что это меня пугает, но знаю, каких от меня будут требовать результатов. И я готов показать, что способен их добиться», – отметил Ваше.

    Сам Ньюи пока не намерен уходить из «Ред Булл», несмотря на занятость над автомобилем «Валькирия» – совместном проекте «Ред Булл» и «Астон Мартин». 

    «Нынешние правила определенно взбодрили Эдриана. Он активно участвует в работе команды и наслаждается регламентом. Да, помимо «Ф-1» он также работает над дорожным автомобилем «Астон Мартин», но приятно видеть его мотивированным и довольным «Формулой-1», – добавил Хорнер.

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