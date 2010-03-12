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    Кими Райкконен: «Мы могли бы быть быстрее, результаты тестов ничего не значат»

    Теги Феррари Кими Райкконен Формула-1

    Пилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги предсезонных тестов и поделился мнением о состоянии команды перед стартом сезона-2018.

    «Будем ли мы претендовать на победу? Увидим через пару недель. Уверен, если бы на тестах мы захотели быть быстрее – мы могли бы, но результаты не тестах ничего не значат. Через две недели все узнают, какова расстановка сил. До тех пор можно только гадать – как было и до начала тестов.

    Очевидно, что из-за погодных условий на прошлой неделе в целом тесты прошли не идеально. Но мне кажется, что последний день прошел весьма неплохо. Ощущения нормальные. Будет ли этого достаточно – увидим через пару недель. Пока машина работает надежно, ощущения хорошие. Всегда есть области, в которых можно прибавить – так было и так будет каждый год, в этом нет ничего нового», – цитирует Райкконена Race Fans.

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