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    Макс Ферстаппен: «Сложно судить о расстановке сил в пелотоне»

    Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне.

    «День прошел хорошо. Хотя мы все равно не знаем о том, что делают остальные, так что нам придется подождать до Мельбурна, чтобы понять, насколько мы хороши или плохи.

    О расстановке сил сложно судить и из-за нового покрытия трассы в Барселоне. Этот фактор полностью меняет поведение машины и особенности работы с новыми шинами. Ощущения нормальные, машина определенно стала быстрее по сравнению с прошлогодней, что радует. Но с учетом того, что тесты проходят в не самых благоприятных температурных условиях, с выводами придется подождать.

    Сегодня нас задержала небольшая проблема с батареей. На устранение таких проблем всегда требуется какое-то время. Но потом все было хорошо. Мы проехали много кругов, а на новой машине важно накатать максимальный километраж», – цитирует Ферстаппена Race Fans.

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