Томбасис стал директором департамента ФИА по гонкам на одноместных болидах

Бывший главный конструктор Николас Томбасис с 2018 года будет работать в ФИА, сообщает autosport.

Томбасис займет должность директора департамента ФИА, отвечающего за гонки на одноместных болидах. В сфере ответственности Томбасиса будут , «Формула-2» и «Формула-3».

Томбасис будет отчитываться непосредственно перед техническим директором ФИА Жилем Симоном, а также будет сотрудничать с гоночным директором ФИА Чарли Уайтингом.

Предполагается, что Томбасис будет участвовать в разработке долгосрочной стратегии развития «Формулы-1» и также в формировании технического регламента.