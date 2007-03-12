Томбасис стал директором департамента ФИА по гонкам на одноместных болидах

Бывший главный конструктор «Феррари» Николас Томбасис с 2018 года будет работать в ФИА, сообщает autosport.
Томбасис займет должность директора департамента ФИА, отвечающего за гонки на одноместных болидах. В сфере ответственности Томбасиса будут «Формула-1», «Формула-2» и «Формула-3».
Томбасис будет отчитываться непосредственно перед техническим директором ФИА Жилем Симоном, а также будет сотрудничать с гоночным директором ФИА Чарли Уайтингом.
Предполагается, что Томбасис будет участвовать в разработке долгосрочной стратегии развития «Формулы-1» и также в формировании технического регламента.