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    baltika

    Томбасис стал директором департамента ФИА по гонкам на одноместных болидах

    Теги ФИА Феррари Николас Томбасис Чарли Уайтинг Формула-1 Жиль Симон регламент

    Бывший главный конструктор «Феррари» Николас Томбасис с 2018 года будет работать в ФИА, сообщает autosport.

    Томбасис займет должность директора департамента ФИА, отвечающего за гонки на одноместных болидах. В сфере ответственности Томбасиса будут «Формула-1», «Формула-2» и «Формула-3».

    Томбасис будет отчитываться непосредственно перед техническим директором ФИА Жилем Симоном, а также будет сотрудничать с гоночным директором ФИА Чарли Уайтингом.

    Предполагается, что Томбасис будет участвовать в разработке долгосрочной стратегии развития «Формулы-1» и также в формировании технического регламента.

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