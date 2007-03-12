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    Серхио Перес: «Программа Алонсо на сезон-2018 не кажется выполнимой»

    Теги Фернандо Алонсо Форс-Индия Формула-1 Серхио Перес WEC

    Пилот «Форс-Индии» Серхио Перес поделился мнением о решении Фернандо Алонсо в 2018 году одновременно выступать и в «Формуле-1», и в WEC.

    «Это очень насыщенная, напряженная программа. С учетом нашей занятости – я говорю не только о гонках, но и о работе на симуляторе и так далее, – мне такая программа не кажется выполнимой.

    Нужно идеально спланировать свой календарь, чтобы суметь добиться нужного результата. Мне не кажется возможным провести полноценные сезоны одновременно в двух чемпионатах.

    Сейчас в календаре «Формулы-1» 21 гонка в году, что требует полной выкладки. Не думаю, что на данном этапе своей карьеры я бы рассмотрел такой же график, как Алонсо», – цитирует Переса grandprix.com.

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