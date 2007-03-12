Серхио Перес: «Программа Алонсо на сезон-2018 не кажется выполнимой»

Пилот «Форс-Индии» Серхио Перес поделился мнением о решении в 2018 году одновременно выступать и в «Формуле-1», и в .

«Это очень насыщенная, напряженная программа. С учетом нашей занятости – я говорю не только о гонках, но и о работе на симуляторе и так далее, – мне такая программа не кажется выполнимой.

Нужно идеально спланировать свой календарь, чтобы суметь добиться нужного результата. Мне не кажется возможным провести полноценные сезоны одновременно в двух чемпионатах.

Сейчас в календаре «Формулы-1» 21 гонка в году, что требует полной выкладки. Не думаю, что на данном этапе своей карьеры я бы рассмотрел такой же график, как Алонсо», – цитирует Переса grandprix.com.