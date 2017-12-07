BBC: зарплата Ферстаппена по новому контракту составила 18-26 млн фунтов в год

Главный редактор раздела «Формулы-1» на BBC Эндрю Бенсон поделился инсайдом насчет размера зарплаты пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по новому недавно подписанному контракту.

«Как рассказали близкие к теме люди, «Ред Булл» сделал Ферстаппена третьим в табеле самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» вслед за Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем. Команда не объявит всю сумму официально, но, методом исключения можно установить, что следующие три года Макс будет получать от 18 до 26 миллионов фунтов стерлингов. Неплохо для двадцатилетнего пилота на старте всего четвертого сезона в «Формуле-1», – написал Бенсон в своей колонке.

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