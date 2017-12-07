Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    BBC: зарплата Ферстаппена по новому контракту составила 18-26 млн фунтов в год

    Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен

    Главный редактор раздела «Формулы-1» на BBC Эндрю Бенсон поделился инсайдом насчет размера зарплаты пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по новому недавно подписанному контракту.

    «Как рассказали близкие к теме люди, «Ред Булл» сделал Ферстаппена третьим в табеле самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» вслед за Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем. Команда не объявит всю сумму официально, но, методом исключения можно установить, что следующие три года Макс будет получать от 18 до 26 миллионов фунтов стерлингов. Неплохо для двадцатилетнего пилота на старте всего четвертого сезона в «Формуле-1», – написал Бенсон в своей колонке.

    Определились лучший и худший гонщики сезона «Формулы-1». Квят не на самом дне

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться