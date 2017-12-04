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    Себастьян Феттель: «Возвращение Кубицы будет несправедливым по отношению к молодым пилотам»

    Теги Роберт Кубица Уильямс Себастьян Феттель Нико Хюлькенберг Формула-1

    Немецкие пилоты «Формулы-1» Себастьян Феттель и Нико Хюлькенберг выразили свои сомнения по поводу возможного возвращения поляка Роберта Кубицы в гонки после семилетнего перерыва, вызванного последствиями травм, полученных в аварии в ралли.

    «С ним произошла настоящая трагедия, – цитирует Себа newsonf1.com со ссылкой на газету Sonntagsblick. – Его называли будущим чемпионом. Но я не понимаю, почему он так хочет вернуться. Почему он не пытался сделать это раньше? Для его возвращение стало бы настоящей сказкой, но с другой стороны это будет несправедливо по отношению к молодым пилотам, которые тоже хотели бы занять кокпит».

    «На тестах невозможно симулировать первый круг Монако или Сингапура. Надеюсь, он может гоняться на высшем уровне, но об этом мы узнаем только в следующем году. Думаю, его шансы 50 на 50», – приводит слова Хюлькенберга newsonf1.com со ссылкой на Sport1.

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