Льюис Хэмилтон: «В жизни есть много всего, кроме гонок»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что действительно задумывается о завершении карьеры в «Формуле-1» в будущем, поскольку в своей жизни хотел бы заняться другими вещами, пока на это есть время.

«Это как с погодой. Как попытка найти правильный баланс. В данный момент впереди меня ждет еще один год с «Мерседесом» и я хочу продолжать. Но я нахожусь на том этапе, когда начинаешь задавать себе этот вопрос.

В «Формулу-1» нельзя вернуться. Через год или через пять лет, если ты уходишь, то начинаешь скучать по гонкам.

Есть поговорка, что пилот выступает в «Формуле-1» так долго, как только может. Я не уверен, что это действительно так, но в жизни есть много всего еще, кроме гонок. Есть вещи, которых мне не хватает в жизни.

На днях я разговаривал со своим лучшим другом о вещах, которым завидую или которыми хочу заняться в будущем: о таких вещах, как возможность жить у себя дома, заниматься рутинными вещами, ходить в спортзал, проводить время с семьей и друзьями.

И каждый год я остаюсь в «Формуле-1», откладывая эти вещи на потом. Ведь после сорока лет на это будет полно времени.

Моя тетя умерла от рака и свой последний день сказала: «Я работала каждый день, планируя однажды остановиться и заняться всеми теми вещами, которыми хотела, а потом у меня кончилось время». Так что я также борюсь с этой мыслью у себя в голове. Поэтому я стараюсь жить день за днем, жить на всю катушку.

Я хочу продолжать гоняться, но есть и другие вещи, которыми хочется заняться. Я просто хочу быть уверен, что уйду в нужный момент – думаю, так и будет», – заявил Хэмилтон.