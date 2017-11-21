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    Пресс-служба «Уильямса» опровергла информацию о подписании контракта с Кубицей

    Теги возможные переходы Роберт Кубица Уильямс Формула-1 Пол ди Реста Даниил Квят Паскаль Верляйн

    Команда «Уильямс» опровергла информацию о заключении контракта с Робертом Кубицей на сезон-2018 и исключила возможность официального объявления по ходу гоночного уик-энда в Абу-Даби.

    В «Уильямсе» ищут пилота в кокпит второго болида, который освободится после ухода из «Формулы-1» Фелипе Массы.

    Помимо Кубицы, на место в «Уильямсе» претендуют Даниил Квят, Пол ди Реста и Паскаль Верляйн, но поляк, на данный момент, считается главным фаворитом.

    «Хотя переговоры с Кубицей продолжаются, пока команда не приняла решение о том, кто именно заменит Фелипе Массу. Мы сделаем официальное заявление, когда для этого будет повод, но на гоночный уик-энд в Абу-Даби у «Уильямса» ничего не запланировано», – цитирует заявление пресс-службы «Уильямса» autosport.

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