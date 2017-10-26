Мика Сало: «Мне стали угрожать смертью после штрафа Ферстаппену»

Экс-пилот «Формулы-1» Мика Сало, работавший стюардом на Гран-при США, стал получать угрозы в свой адрес от фанатов .

Сало вместе с другими стюардами ФИА Гэрри Коннелли и Радованом Новаком вынес решение начислить 5 секунд штрафного времени к итоговому результату Макса Ферстаппена на Гран-при США из-за срезки поворота при обгоне пилотом «Ред Булл» гонщика Кими Райкконена – из-за этого наказания Ферстаппен потерял подиум.

Как позже признался финн, после этого ему стали поступать угрозы от недовольных болельщиков из Нидерландов.

«Правила есть правила. И в них четко сказано, что если гонщик получил преимущество от срезки, то должен последовать штраф. Макс был позади до поворота, а после его прохождения и срезки оказался впереди.

Меня обвинили в том, что я поддерживаю Кими и «Феррари», но все забыли о том, что в Бельгии я выписал Райкконену более жесткий штраф (10-секундный «стоп-энд-гоу» за превышение скорости в области желтых флагов – прим. Sports.ru).

Мне стали угрожать смертью, в основном из Голландии. То, что обо мне изменили статью в википедии – это забавная шутка, а вот угрозы мне и другим стюардам терпеть нельзя», – цитирует Сало SuomiF1.

Мика также прокомментировал твит , с которым когда-то выступал в одной команде «Формулы-1» – голландец разместил картинку с эмблемой и аббревиатурой ФИА, которая расшифровывалась как «Международная помощь «Феррари»:

«На какое-то время его захлестнули эмоции, но позже он успокоился. Мы пообщались, и он даже признал, что наказание было справедливым».