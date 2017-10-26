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    Мика Сало: «Мне стали угрожать смертью после штрафа Ферстаппену»

    Теги Гран-при США Феррари Кими Райкконен Ред Булл Мика Сало Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен

    Экс-пилот «Формулы-1» Мика Сало, работавший стюардом на Гран-при США, стал получать угрозы в свой адрес от фанатов Макса Ферстаппена

    Сало вместе с другими стюардами ФИА Гэрри Коннелли и Радованом Новаком вынес решение начислить 5 секунд штрафного времени к итоговому результату Макса Ферстаппена на Гран-при США из-за срезки поворота при обгоне пилотом «Ред Булл» гонщика «Феррари» Кими Райкконена – из-за этого наказания Ферстаппен потерял подиум. 

    Как позже признался финн, после этого ему стали поступать угрозы от недовольных болельщиков из Нидерландов. 

    «Правила есть правила. И в них четко сказано, что если гонщик получил преимущество от срезки, то должен последовать штраф. Макс был позади Кими Райкконена до поворота, а после его прохождения и срезки оказался впереди. 

    Меня обвинили в том, что я поддерживаю Кими и «Феррари», но все забыли о том, что в Бельгии я выписал Райкконену более жесткий штраф (10-секундный «стоп-энд-гоу» за превышение скорости в области желтых флагов – прим. Sports.ru). 

    Мне стали угрожать смертью, в основном из Голландии. То, что обо мне изменили статью в википедии – это забавная шутка, а вот угрозы мне и другим стюардам терпеть нельзя», – цитирует Сало SuomiF1. 

    Мика также прокомментировал твит Йоса Ферстаппена, с которым когда-то выступал в одной команде «Формулы-1» – голландец разместил картинку с эмблемой и аббревиатурой ФИА, которая расшифровывалась как «Международная помощь «Феррари»: 

    «На какое-то время его захлестнули эмоции, но позже он успокоился. Мы пообщались, и он даже признал, что наказание было справедливым».

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