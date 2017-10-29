Гран-при Мексики. Онлайн
Гран-при Мексики
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
29 октября 2017 года
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
29 октября 2017 года
Гонка
В 22:00 по московскому времени стартует Гран-при Мексики, 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.
Стартовый порядок
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Кими Райкконен («Феррари»)
6. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
8. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
9. Серхио Перес («Форс-Индия»)
10. Фелипе Масса («Уильямс»)
11. Ланс Стролл («Уильямс»)
12. Маркус Эрикссон («Заубер»)
13. Паскаль Верляйн («Заубер»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)
16. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)*
17. Брендон Хартли («Торо Россо»)*
18. Фернандо Алонсо («Макларен»)*
19. Стоффель Вандорн («Макларен»)*
20. Пьер Гасли («Торо Россо»)*
* – Риккардо, Хартли, Алонсо, Вандорн и Гасли потеряли позиции из-за штрафов за замену силовой установки
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