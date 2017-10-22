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    Фернандо Алонсо: «Странно, что у Феттеля четыре титула, а у Хэмилтона три. Теперь будет более логично»

    Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес

    Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

    «В каком-то смысле я рад, что Льюис завоюет свой четвертый титул. Странно видеть, что у Феттеля четыре титула, а у Хэмилтона три. Теперь же ситуация будет более логичной. Мне кажется, гоночная карьера Льюиса сложилась лучше.

    Когда ты не борешься за победы, то не испытываешь каких-то особенных чувств. Думаю, что когда я боролся за титул, то мне было больно видеть победы Себастьяна, поскольку тебе кажется, что ты сам больше заслуживал победы, но упустил возможности там и здесь. Когда же ты не участвуешь в борьбе, то легче это воспринимаешь. Потому что это не твоя битва», – сказал Алонсо.

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