Пилот «Макларена» поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«В каком-то смысле я рад, что Льюис завоюет свой четвертый титул. Странно видеть, что у Феттеля четыре титула, а у Хэмилтона три. Теперь же ситуация будет более логичной. Мне кажется, гоночная карьера Льюиса сложилась лучше.

Когда ты не борешься за победы, то не испытываешь каких-то особенных чувств. Думаю, что когда я боролся за титул, то мне было больно видеть победы Себастьяна, поскольку тебе кажется, что ты сам больше заслуживал победы, но упустил возможности там и здесь. Когда же ты не участвуешь в борьбе, то легче это воспринимаешь. Потому что это не твоя битва», – сказал Алонсо.