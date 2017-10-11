Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тото Вольфф – «Ред Булл»: «В «Мерседесе» принято думать головой, а не яйцами»

    Теги возможные переходы Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен

    Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф с юмором отреагировал на высказывание консультанта «Ред Булл» Гельмута Марко о методах комплектования пилотских составов топ-конюшен. 

    В дни проведения Гран-при Японии Вольфф пообщался с Йосом Ферстаппеном, отцом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, что вызвало недовольство Марко, который намекнул на попытку «Мерседеса» переманить голландского гонщика вместо того, чтобы самостоятельно вырастить молодого гонщика и пригласить его в свою команду.

    При этом Марко заявил, что у «Ред Булл», в отличие от «Феррари» и «Мерседеса», «есть яйца», и команда не боится предоставлять место в кокпите молодым спортсменам. 

    Вольфф отметил, что, поскольку он дружен с Йосом Ферстаппеном, то им ничто не мешает выпить по чашечке кофе. Кроме того, он прокомментировал и крепкое высказывание Марко: 

    «По правде говоря, у нас в «Мерседесе» принято думать головой, а не яйцами», – сказал Вольфф в интервью Bild.

    Лучшие «Мерседесы» в истории

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться