Тото Вольфф – «Ред Булл»: «В «Мерседесе» принято думать головой, а не яйцами»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф с юмором отреагировал на высказывание консультанта Гельмута Марко о методах комплектования пилотских составов топ-конюшен.

В дни проведения Гран-при Японии Вольфф пообщался с Йосом Ферстаппеном, отцом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, что вызвало недовольство Марко, который намекнул на попытку «Мерседеса» переманить голландского гонщика вместо того, чтобы самостоятельно вырастить молодого гонщика и пригласить его в свою команду.

При этом Марко заявил, что у «Ред Булл», в отличие от «Феррари» и , «есть яйца», и команда не боится предоставлять место в кокпите молодым спортсменам.

Вольфф отметил, что, поскольку он дружен с Йосом Ферстаппеном, то им ничто не мешает выпить по чашечке кофе. Кроме того, он прокомментировал и крепкое высказывание Марко:

«По правде говоря, у нас в «Мерседесе» принято думать головой, а не яйцами», – сказал Вольфф в интервью Bild.

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