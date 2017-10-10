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    Autosport: Владельцы «Формулы-1» начали переговоры о возвращении в календарь Гран-при Нидерландов

    Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Шон Братчес

    Как сообщает autosport, владельцы «Формулы-1» начали переговоры о возвращении в календарь чемпионата Гран-при Нидерландов.

    Коммерческий директор «Формулы-1» Шон Братчес недавно побывал в Голландии, чтобы выяснить, какие меры предстоит предпринять, чтобы организовать Гран-при. В данный момент боссы «Ф-1» нацелены на проведение гонки на трассе городского типа в одном из крупных городов – скорее всего, либо в Амстердаме, либо в Роттердаме.

    Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал идею проведения Гран-при Нидерландов.

    «Гонки на городских трассах всегда получаются веселыми – много болельщиков, отличная атмосфера. Очевидно, что с учетом той поддержки, которую получает Макс Ферстаппен, этап в Голландии может стать одним из самых популярных. Если организаторы хорошо поработают, а конфигурация трассы будет интересной – то почему нет?» – цитирует Хорнера autosport.

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