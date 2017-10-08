Гран-при Японии. Феттель сошел из-за проблем с зажиганием двигателя

Пилот Себастьян Феттель не сумел финишировать на Гран-при Японии.

Перед стартом на машине немецкого гонщика команда обнаружила проблемы с зажиганием и временно их устранила. Однако уже на первом круге гонки Себ пожаловался на нехватку мощности и начал пропускать соперников одного за другим.

Через несколько кругов «Феррари» зазвала Феттеля в боксы для схода, а после официально подтвердила, что к неудачному выступлению в гонке привели новые проблемы со свечой зажигания.

«Относиться к своей работе критически – это часть нашего спорта, но я должен выступить в защиту команду, ведь до этого момента она действовала невероятно.

Жаль, что в последних двух гонках возникли проблемы с надежностью, и, разумеется, я разочарован, но теперь нужно взять передышку и затем в оставшихся четырех гонках атаковать.

Шансы еще не потеряны – многое будет зависеть от того, что произойдет в оставшихся гонках. От нас зависит уже не все, но в целом, думаю, команда в отличной форме. Мы прибавляем от гонки к гонке, и на самом деле становимся сильнее, чем кажется. Позитивные моменты есть. Но, конечно, не сегодня», – сказал Феттель.

До Гран-при Японии Феттель проигрывал Льюису Хэмилтону в личном зачете 34 очка. В случае победы гонщика «Мерседеса» на «Сузуке» разрыв увеличится до 59 очков.