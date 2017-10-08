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    Гран-при Японии. Феттель сошел из-за проблем с зажиганием двигателя

    Теги Гран-при Японии Феррари Себастьян Феттель Формула-1

    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не сумел финишировать на Гран-при Японии. 

    Перед стартом на машине немецкого гонщика команда обнаружила проблемы с зажиганием и временно их устранила. Однако уже на первом круге гонки Себ пожаловался на нехватку мощности и начал пропускать соперников одного за другим. 

    Через несколько кругов «Феррари» зазвала Феттеля в боксы для схода, а после официально подтвердила, что к неудачному выступлению в гонке привели новые проблемы со свечой зажигания.

    «Относиться к своей работе критически – это часть нашего спорта, но я должен выступить в защиту команду, ведь до этого момента она действовала невероятно. 

    Жаль, что в последних двух гонках возникли проблемы с надежностью, и, разумеется, я разочарован, но теперь нужно взять передышку и затем в оставшихся четырех гонках атаковать. 

    Шансы еще не потеряны – многое будет зависеть от того, что произойдет в оставшихся гонках. От нас зависит уже не все, но в целом, думаю, команда в отличной форме. Мы прибавляем от гонки к гонке, и на самом деле становимся сильнее, чем кажется. Позитивные моменты есть. Но, конечно, не сегодня», – сказал Феттель.

    До Гран-при Японии Феттель проигрывал Льюису Хэмилтону в личном зачете 34 очка. В случае победы гонщика «Мерседеса» на «Сузуке» разрыв увеличится до 59 очков.

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