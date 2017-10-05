Себастьян Феттель: «Никакой паники в «Феррари» нет»

Пилот Себастьян Феттель прокомментировал недавнее интервью , в котором президент Скудерии заявил о возможных изменения в команде в связи с последними неудачами.

«Да, я тоже об этом слышал. Не от Серджио Маркионне, а от журналистов. Так что я не уверен, что его слова были представлены в правильном контексте. Но что случается на трассе – остается на трассе. Не думаю, что можно было как-то повлиять на то, что случилось в Сингапуре.

В Малайзии у нас возникла проблема, которая помешала и мне, и Кими. И постараться понять, что именно случилось – это нормально. И кадровые перестановки в такой ситуации – тоже вполне нормально. Однако зная, что происходит внутри команды, я могу сказать, что никакой паники нет, у команды нет планов. Возможно, это просто совпадение, но насколько я знаю, никаких изменений не планируется.

Мы хорошо понимаем, в чем заключается проблема, но при этом нам еще только предстоит увидеть общую картину. Прошла всего пара дней, детали вернулись на базу и теперь мы сможем понять общую картину. При этом я уверен, что в Японии у нас не должно возникнуть проблем.

Я рад, что с коробкой передач на моем болиде все в порядке. Конечно, нам еще нужно подождать ее установки в болид, но я думаю, что все должно быть нормально», – цитирует Феттеля autosport.