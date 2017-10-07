Гран-при Японии. Квалификация начнется в 9:00

Гран-при Японии

Сузука

7 октября 2017 года

Квалификация



В 9:00 по московскому времени стартует квалификация перед Гран-при Японии, 16-м этапом чемпионата мира 2017 года.

Квалификация, определяющая стартовые позиции пилотов, состоит из трех сегментов. После первого (18 мин) и второго (15 мин) борьбу закончат по 5 пилотов с худшими результатами. В третьем сегменте десятка лучших продолжит борьбу за победу в квалификации. В случае сухой погоды шины, на которых гонщики покажут свои лучшие результаты во второй части сессии, будут установлены на болиды на старте воскресной гонки.

Участники

Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

Валттери Боттас («Мерседес»)

Себастьян Феттель («Феррари»)

Кими Райкконен («Феррари»)

Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Фелипе Масса («Уильямс»)

Ланс Стролл («Уильямс»)

Серхио Перес («Форс-Индия»)

Эстебан Окон («Форс-Индия»)

Пьер Гасли («Торо Россо»)

Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

Нико Хюлькенберг («Рено»)

Джолион Палмер («Рено»)

Фернандо Алонсо («Макларен»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Ромен Грожан («Хаас»)

Кевин Магнуссен («Хаас»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)