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    Себастьян Феттель: «Сегодня Алонсо действовал не как болельщик «Феррари»

    Теги Гран-при Малайзии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Формула-1

    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался недоволен действиями Фернандо Алонсо на Гран-при Малайзии.

    По мнению Феттеля, испанец задержал его, когда пропускал на круге. Феттель стремился догнать Даниэля Риккардо и Льюиса Хэмилтона.

    «Сегодня Фернандо вмешался в борьбу. Мне казалось, после ухода из «Феррари» он говорил, что все равно остается болельщиком команды. Но сегодня он действовал совсем не так», – заявил немец.

    Сам Алонсо отметил, что не видел в своих действиях ничего плохого.

    «На мой взгляд, все было нормально. Мы уже неоднократно видели, как Себ жалуется на синие флаги. Сегодня просто был очередной такой случай», – сказал испанец.

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