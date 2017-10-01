Себастьян Феттель: «Сегодня Алонсо действовал не как болельщик «Феррари»

Пилот Себастьян Феттель остался недоволен действиями Фернандо Алонсо на .

По мнению Феттеля, испанец задержал его, когда пропускал на круге. Феттель стремился догнать Даниэля Риккардо и Льюиса Хэмилтона.

«Сегодня Фернандо вмешался в борьбу. Мне казалось, после ухода из «Феррари» он говорил, что все равно остается болельщиком команды. Но сегодня он действовал совсем не так», – заявил немец.

Сам Алонсо отметил, что не видел в своих действиях ничего плохого.

«На мой взгляд, все было нормально. Мы уже неоднократно видели, как Себ жалуется на синие флаги. Сегодня просто был очередной такой случай», – сказал испанец.