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    Гонщики «Феррари» столкнулись на старте Гран-при Сингапура

    Теги происшествия Феррари Кими Райкконен Ред Булл Гран-при Сингапура Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен

    Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен сошли уже на первом круге Гран-при Сингапура

    Феттель стартовал первым, но начал смещаться в сторону начавшего гонку со второй позиции Макса Ферстаппена, а Райкконен, хорошо среагировавший на погасшие огни светофора, попытался обогнать «Ред Булл» голландца слева. В итоге обе «Феррари» зацепили синий болид соперника, после чего столкнулись между собой. 

    В результате происшествия сошел как Ферстаппен, так и Райкконен с Феттелем. Для немца эта неудача может сильно отразиться на положении в личном зачете – в случае успешного выступления в Сингапуре он мог выйти на первое место. Сейчас же гонку возглавил Льюис Хэмилтон, который в случае победы увеличит отрыв от Феттеля до 28 очков.

    Фото: channel4

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