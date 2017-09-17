Гонщики «Феррари» столкнулись на старте Гран-при Сингапура

Пилоты Себастьян Феттель и Кими Райкконен сошли уже на первом круге .

Феттель стартовал первым, но начал смещаться в сторону начавшего гонку со второй позиции Макса Ферстаппена, а Райкконен, хорошо среагировавший на погасшие огни светофора, попытался обогнать голландца слева. В итоге обе «Феррари» зацепили синий болид соперника, после чего столкнулись между собой.

В результате происшествия сошел как Ферстаппен, так и Райкконен с Феттелем. Для немца эта неудача может сильно отразиться на положении в личном зачете – в случае успешного выступления в Сингапуре он мог выйти на первое место. Сейчас же гонку возглавил Льюис Хэмилтон, который в случае победы увеличит отрыв от Феттеля до 28 очков.

Фото: channel4