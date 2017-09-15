Фернандо Алонсо: «Постараюсь больше узнать о планах «Рено» и после этого принять решение»

Пилот «Макларена» рассказал, что пока не знает, останется ли он в команде в следующем сезоне.

Ранее британская конюшня объявила о переходе на двигатели «Рено».

«У меня нет данных о том, чего ждут в «Рено», и о прогрессе, которого они планируют добиться в следующем сезоне. После ближайшей гонки постараюсь это выяснить. Буду держать с ними связь, чтобы больше узнать о планах «Рено» и после этого принять решение.

Никогда не знаешь, хорошей или плохой такая перемена окажется для команды. Но если в «Макларене» решили, что сейчас настал подходящий момент для расставания с «Хондой» и перехода к сотрудничеству с «Рено» – это значит, что у них есть информация о том, чего стоит ждать от следующего сезона. Будем надеяться, эти перемены позволят «Макларену» вернуться на привычные позиции – а именно бороться за победы и титулы», – сказал Алонсо.