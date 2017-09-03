Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Италии, а также поделился мнением о своем будущем в команде.

Об итогах гонки: «Сегодня здесь присутствовало несколько акционеров, и мы, к сожалению, не смогли добиться хорошего результата. Будем надеяться, что в следующий раз сможем выступить лучше».

О критике в адрес Палмера: «Мы бок о бок подъехали к шикане, оба поздно затормозили, и мне удалось войти в шикану, а ему нет – он срезал поворот и остался впереди. Обычно правила для таких ситуаций предельно ясны: когда две машины едут бок о бок и одна из них проходит поворот, а вторая нет, то нужно вернуть позицию. Но в этот раз стюарды, видимо, отвлеклись и пили «Хайнекен». И это не моя интерпретация. Как не важно и то, что это была борьба лишь за 16-е и 17-е места. Зрители хотят видеть нормальные гонки, а не какую-то вечеринку.

Нет, штрафа в 5 секунд было недостаточно. Потому что я сам в итоге потерял секунд 10, а еще у меня возникли проблемы из-за перегрева коробки передач, потому что я находился позади Джолиона на 3-4 круга больше, чем должен был. Если в футболе игра рукой в штрафной площади – это пенальти, то и в «Формуле-1» должно быть так же».

О своем будущем и решении по поводу «Макларен-Хонды»: «Для это важная неделя, команде нужно принять несколько важных решений. Будем надеяться, что к Гран-при Сингапура уже будем что-то знать. Мне нужно продолжать искать различные варианты на будущее. Будем надеяться, что смогу принять окончательное решение в сентябре».