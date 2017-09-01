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    Гран-при Италии. 2-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 18-й

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    Гран-при Италии
    Аутодромо Национале, Монца
    1 сентября 2017 года
    2-я практика
     
    1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.21,406 (25 кругов)
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,056 (24)
    3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,140 (33)
    4. Кими Райкконен («Феррари») +0,398 (34)
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,003 (34)
    6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,346 (22)
    7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,541 (31)
    8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,562 (31)
    9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,571 (43)
    10. Фелипе Масса («Уильямс») +1,579 (42)
    11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,744 (21)
    12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,866 (14)
    13. Джолион Палмер («Рено») +1,911 (34)
    14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,946 (43)
    15. Ланс Стролл («Уильямс») +1,997 (36)
    16. Ромен Грожан («Хаас») +2,161 (31)
    17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,244 (20)
    18. Даниил Квят («Торо Россо») +2,847 (28)
    19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,488 (39)
    20. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,889 (25)

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