Гран-при Италии. 2-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 18-й
Гран-при Италии
Аутодромо Национале, Монца
1 сентября 2017 года
2-я практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.21,406 (25 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,056 (24)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,140 (33)
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,398 (34)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,003 (34)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,346 (22)
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,541 (31)
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,562 (31)
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,571 (43)
10. Фелипе Масса («Уильямс») +1,579 (42)
11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,744 (21)
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,866 (14)
13. Джолион Палмер («Рено») +1,911 (34)
14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,946 (43)
15. Ланс Стролл («Уильямс») +1,997 (36)
16. Ромен Грожан («Хаас») +2,161 (31)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,244 (20)
18. Даниил Квят («Торо Россо») +2,847 (28)
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,488 (39)
20. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,889 (25)
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