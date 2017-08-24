Льюис Хэмилтон: «Феттель не хочет быть моим напарником по команде»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сомневается, что может перейти в немецкую команду в следующем сезоне.

«Крайне маловероятно, что он окажется здесь. Не думаю, что он хочет быть моим напарником по команде. Хотя я всегда готов к игре, готов бороться против любого, к тому же всегда лучше сражаться против лучших».

Когда Хэмилтона попросили пояснить, почему, по его мнению, Феттель не захочет бороться с ним на одинаковой технике, Льюис указал на тот факт, что в нынешнем сезоне Феттель является первым номером в «Феррари» и что именно немцу команда отдает предпочтение при борьбе за чемпионский титул.

«Я констатирую очевидный факт, хотя я все равно знаю, что он не хочет быть моим напарником. В этом случае он не сможет оказаться в той же ситуации, что и сейчас – с точки зрения того, как бы действовала команда, если бы Феттель был здесь».

Также Хэмилтон отметил, что всем доволен в текущей ситуации и не видит причин для того, чтобы руководство могло задуматься об изменениях в составе пилотов.

«Думаю, сейчас у команды все хорошо. На самом деле, последняя гонка может служить отличным примером того, насколько все хорошо у «Мерседеса» в данный момент. Не думаю, что хоть кто-то в нашей команде чем-либо недоволен в данный момент и мне кажется маловероятным, что мы захотим это изменить», – цитирует Хэмилтона ESPN F1.