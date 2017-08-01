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    Кубица сдал тест ФИА на время, за которое гонщик должен выбраться из кокпита

    Теги ФИА Роберт Кубица тесты Формула-1 Формула-1 регламент Рено

    Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Кубица успешно прошел обязательный тест ФИА на время, за которое гонщик обязан успеть покинуть кокпит болида в случае аварии.

    Кубица выступит за «Рено» на тестах «Формулы-1» в Венгрии и сядет за руль болида завтра.

    Согласно требованиям ФИА, гонщик обязан в полной экипировке, находясь в пристегнутом положении, суметь покинуть кокпит болида за 5 секунд, а еще за 5 секунд успеть установить руль обратно.

    В 2011 году Кубица получил серьезные травмы, попав в аварию на раллийном автомобиле. Правая рука пилота сильно деформирована.

    Можно ли в «Формуле-1» пилотировать одной рукой?

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