Кубица сдал тест ФИА на время, за которое гонщик должен выбраться из кокпита

Бывший пилот «Формулы-1» успешно прошел обязательный тест ФИА на время, за которое гонщик обязан успеть покинуть кокпит болида в случае аварии.

Кубица выступит за на тестах «Формулы-1» в Венгрии и сядет за руль болида завтра.

Согласно требованиям , гонщик обязан в полной экипировке, находясь в пристегнутом положении, суметь покинуть кокпит болида за 5 секунд, а еще за 5 секунд успеть установить руль обратно.

В 2011 году Кубица получил серьезные травмы, попав в аварию на раллийном автомобиле. Правая рука пилота сильно деформирована.

Можно ли в «Формуле-1» пилотировать одной рукой?