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    Даниил Квят: «Перед гонкой в Сильверстоуне мне нужен холодный душ»

    Теги Торо Россо Формула-1 Гран-при Австрии Даниил Квят

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что ему нужно просто освежить голову перед Гран-при Великобритании после своей аварии на старте гонки в Австрии, когда россиянин столкнулся с Фернандо Алонсо.

    «Безусловно, случившееся на старте расстроило и меня, и других. Тем не менее, периодически такие инциденты происходят с каждым гонщиком. Мне просто нужен холодный душ перед гонкой в Сильверстоуне. Я изучу случившееся на старте, внесу необходимые изменения в свои действия и буду двигаться дальше», – цитирует Квята GP Update.

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