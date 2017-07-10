Пилот «Торо Россо» рассказал, что ему нужно просто освежить голову перед Гран-при Великобритании после своей аварии на старте гонки в Австрии, когда россиянин столкнулся с Фернандо Алонсо.

«Безусловно, случившееся на старте расстроило и меня, и других. Тем не менее, периодически такие инциденты происходят с каждым гонщиком. Мне просто нужен холодный душ перед гонкой в Сильверстоуне. Я изучу случившееся на старте, внесу необходимые изменения в свои действия и буду двигаться дальше», – цитирует Квята GP Update.