Деннис продаст свою долю в «Макларене» за 275 млн фунтов стерлингов

Бывший глава Рон Деннис согласился продать все свои акции в компании McLaren Technology Group, которая владеет одноименной командой «Формулы-1» и производителем дорожных автомобилей McLaren Automotive Limited, сообщает Sky Sports.

Покупатели акций пока не названы. Ими могут стать как нынешние совладельцы «Макларена» Мансур Ойех и бахрейнский концерн Mumtalakat, так и какая-то другая фирма.

Деннис возглавлял «Макларен» более 35 лет и являлся не только одной из самых влиятельных фигур в «Формуле-1», но и успешным бизнесменом. В декабре 2016 года из-за конфликта с другими совладельцами Деннис был отправлен в отпуск, который фактически означал отставку.

Ожидается, что о сделке официально объявят в пятницу. Кроме того, предполагается, что нынешние владельцы объединят McLaren Technology Group и McLaren Automotive Limited в одну компанию – McLaren Group, стоимость которой после этого достигнет 2 млрд фунтов стерлингов.