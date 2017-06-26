Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением об инциденте с участием Льюиса Хэмилтона и на рестарте Гран-при Азербайджана. По мнению Экклстоуна, Хэмилтон специально спровоцировал соперника.

«Насколько я понял события инцидента Хэмилтон – Феттель, такие вещи вполне могут происходить в гонках. Я думаю, Хэмилтон пытался создать Феттелю проблемы, затормозив и создав инцидент.

Реакция Феттеля была вполне нормальной – он хотел дать понять Хэмилтону, что прекрасно понимает, зачем он это сделал», – цитирует Экклстоуна FormulaPassion.it.