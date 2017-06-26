Пилот Кими Райкконен раскритиковал гонщика «Мерседеса» за столкновение на первом круге Гран-при Азербайджана. Два финна бок о бок входили во второй поворот, но при этом Боттас попал на поребрик, не смог больше контролировать свой болид и в итоге зацепил машину Райкконена. Из-за этого происшествия гонка Кими была уничтожена.

«Я мало что мог поделать. Во втором повороте в меня врезались, повреждения оказались слишком серьезными.

Перед этим Боттас затормозил слишком рано – думаю, он об этом знает, – я оказался на внешней траектории, все было отлично, но вдруг он в меня врезался. В общем, я думаю, что он заметил свое раннее торможение, поэтому отпустил тормоза, вошел в поворот слишком быстро и из-за этого врезался в меня.

Вина полностью на нем, но, как видим, поплатился за это я», – сказал Райкконен.