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    Кими Райкконен: «Вина за столкновение на Боттасе, но поплатился я»

    Теги Феррари Кими Райкконен Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Гран-при Азербайджана

    Пилот «Феррари» Кими Райкконен раскритиковал гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса за столкновение на первом круге Гран-при Азербайджана. Два финна бок о бок входили во второй поворот, но при этом Боттас попал на поребрик, не смог больше контролировать свой болид и в итоге зацепил машину Райкконена. Из-за этого происшествия гонка Кими была уничтожена. 

    «Я мало что мог поделать. Во втором повороте в меня врезались, повреждения оказались слишком серьезными. 

    Перед этим Боттас затормозил слишком рано – думаю, он об этом знает, – я оказался на внешней траектории, все было отлично, но вдруг он в меня врезался. В общем, я думаю, что он заметил свое раннее торможение, поэтому отпустил тормоза, вошел в поворот слишком быстро и из-за этого врезался в меня. 

    Вина полностью на нем, но, как видим, поплатился за это я», – сказал Райкконен.

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