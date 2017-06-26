Хэмилтон пока не намерен обсуждать с Феттелем столкновение на Гран-при Азербайджана

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что в ближайшее время не будет разговаривать с об их столкновении на Гран-при Азербайджана.

После гонки Льюис заявил, что Феттель «сам себя опозорил», и призвал разобраться по-мужски, обсудить эпизод «лицом к лицу», однако позже отметил: «Я не хочу его видеть, иначе выйду из себя».

Феттель, отказавшийся признать свою вину в столкновении, сообщил прессе, что попытается обсудить с Хэмилтоном инцидент по телефону в частном порядке, но вечером в воскресенье пилот заявил, что не намерен ничего обсуждать до следующего этапа.

«Во-первых, у него нет моего номера. Я собираюсь все сказать действиями на трассе – для меня это самое важное. Да, я слышал, что он говорил после гонки. Я же не собираюсь ни на кого показывать пальцем и что-либо говорить. Все уже случилось. Да, случившееся не кажется мне правильным, но для меня важнее то, что я проиграл гонку из-за проблем с подголовником. Сейчас я думаю только о том, чтобы собраться и сконцентрироваться. В 12 оставшихся гонках я хочу добиться максимального успеха, хочу выиграть все эти гонки.

Мне нужно какое-то время, чтобы осознать случившееся, хотя в целом мне кажется, что в данном инциденте соперник повел себя неуважительно. Даже если бы у меня были нехорошие намерения и я бы действительно устроил Феттелю брейк-тест, то все равно, как мне кажется, не заслуживал бы вот такой реакции, к которому относился с уважением и всегда демонстрировал это на трассе. Такие маневры можно увидеть разве что в картинге – да и то, именно в картинге вы учитесь так не поступать. Надеюсь, молодые ребята из «Формулы-2» и GP3 не посмотрят на это и не подумают, что так и нужно действовать. Так пилотировать нельзя. Так нельзя отвечать – вне зависимости от обстоятельств», – цитирует Хэмилтона autosport.