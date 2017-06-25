Пилот Себастьян Феттель подвел итоги Гран-при Азербайджана, рассказав об инциденте с участием .

«Ничего не случилось, разве нет? Льюис устроил моим тормозам проверку на прочность, так чего вы ожидали? Уверен, но сделал это не намеренно, но это все равно было неправильно. Если у тебя начинаются проблемы, то у людей позади тебя проблем становится еще больше. Так что мне не кажется, что действовать подобным образом было необходимо.

Я повредил машину, Льюис тоже рисковал получить повреждение. Пару лет назад Льюис уже поступал похожим образом на рестарте Гран-при Китая. Мне такие действия не кажутся правильными. После инцидента мы поравнялись, я поднял руки вверх, показывая, что не слишком доволен его действиями», – цитирует Феттеля Sky Sports.

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