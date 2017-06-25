Себастьян Феттель: «Уверен, Хэмилтон поступил не намеренно, но это все равно неправильно»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги Гран-при Азербайджана, рассказав об инциденте с участием Льюиса Хэмилтона.
«Ничего не случилось, разве нет? Льюис устроил моим тормозам проверку на прочность, так чего вы ожидали? Уверен, но сделал это не намеренно, но это все равно было неправильно. Если у тебя начинаются проблемы, то у людей позади тебя проблем становится еще больше. Так что мне не кажется, что действовать подобным образом было необходимо.
Я повредил машину, Льюис тоже рисковал получить повреждение. Пару лет назад Льюис уже поступал похожим образом на рестарте Гран-при Китая. Мне такие действия не кажутся правильными. После инцидента мы поравнялись, я поднял руки вверх, показывая, что не слишком доволен его действиями», – цитирует Феттеля Sky Sports.
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