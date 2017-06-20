Пилот Себастьян Феттель рассказал, почему в отличие от подавляющего большинства других спортсменов не пользуется социальными сетями и не имеет аккаунтов в твиттере и инстаграме.

«Я просто не понимаю, зачем нужно постоянно рассказывать всем, чем ты занимаешься, где ты находишься и с кем проводишь время. Мне это просто не нужно. В то же время я не виню людей за то, что им хочется постоянно говорить о себе. Думаю, я просто являюсь представителем поколения людей, которые стесняются постоянно себя фотографировать и не любят собой любоваться.

Люди постоянно подходят ко мне, просят сфотографироваться, а затем тут же убегают. Я иногда спрашиваю, а зачем им это нужно, на что мне отвечают: «Не знаю». Иногда со мной фотографируются, чтобы доказать друзьям, что человек меня встречал. Я обычно говорю: «Сложно быть надежным другом, если друзья тебе не верят». Должен признать, мне гораздо приятнее просто пожать человеку руку, а потом рассказать об этом друзьям», – цитирует Феттеля F1i.