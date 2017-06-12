Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший остался недоволен действиями команды и в квалификации к Гран-при Канады.

Недовольство Сайнса вызвал тот факт, что по ходу сессии он постоянно первым выезжал на трассу и соперники – в первую очередь Даниил Квят – пользовались этим, получая дополнительное ускорение за сет слипстрима.

«Я был не очень рад, потому что мы не предоставили себе достаточно хороший шанс. А когда вы не пользуетесь подобным шансом, то теряете 0,4 секунды на прямой, и это не слишком здорово. Да, планировалось, что я буду ехать первым. Но когда ты едешь первым на протяжении четырех сессий подряд, то это несправедливо, как мне кажется», – рассказал Сайнс-младший.

Даниил Квят заметил, что не видит в своих действиях ничего плохого, поскольку тактику разрабатывала команда.

«Порядок машин меняется в каждой новой гонке, все в нашей команде об этом знают. С моей стороны все было чисто и честно. Если Сайнсу хватит смелости, ему стоит прийти ко мне и все обсудить. Но Карлос, как кажется, вместо этого предпочитает обсуждать все с журналистами.

Со своей стороны мне нечего ему сказать. Я знаю, что действовал правильно. В Баку Карлос должен быть позади меня на трассе, хотя сейчас я не уверен, что хочу продолжать с ним работать после всего, что он наговорил. Не уверен, что мы захотим сотрудничать и действовать сообща в квалификации», – цитирует Квята F1i.