Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда не собирается менять планы и делать первым пилотом в связи с тем, что британцу удалось оторваться от в общем зачете.

«Да, после Гран-при Испании отрыв действительно увеличился. Но в этом сезоне мы пока провели всего пять гонок, а впереди их еще пятнадцать. Так что у нас нет причин делать выбор в пользу одного пилота – уж точно не на столь ранней стадии сезона. Так что нет, мы продолжим действовать так же, как и раньше», – цитирует Вольффа newsonf1.