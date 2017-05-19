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    Тото Вольфф: «У «Мерседеса» нет причин делать выбор в пользу одного пилота»

    Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Тото Вольфф

    Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда не собирается менять планы и делать Льюиса Хэмилтона первым пилотом «Мерседеса» в связи с тем, что британцу удалось оторваться от Валттери Боттаса в общем зачете.

    «Да, после Гран-при Испании отрыв действительно увеличился. Но в этом сезоне мы пока провели всего пять гонок, а впереди их еще пятнадцать. Так что у нас нет причин делать выбор в пользу одного пилота – уж точно не на столь ранней стадии сезона. Так что нет, мы продолжим действовать так же, как и раньше», – цитирует Вольффа newsonf1.

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