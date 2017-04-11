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    Даниил Квят: «Не беспокоюсь о будущем»

    Теги Торо Россо Формула-1 Даниил Квят

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что не беспокоится о своем будущем в «Формуле-1» и не исключает продления своего контракта с итальянской командой и на следующий сезон.

    «Прямо сейчас я об этом не беспокоюсь. Я сосредоточен лишь на том, чтобы выполнять свою работу на трассе. Именно это имеет для меня значение. У «Торо Россо» отличная команда, на данный момент выступать за нее – одно удовольствие. Нельзя исключать, что в будущем я останусь в этой команде, ведь она вполне конкурентоспособна. Нужно просто быть готовым к любым вариантам, все просто», – цитирует Квята motorsport.

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