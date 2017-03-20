Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг рассказал, что не намерен возвращаться в «Ф-1» в качестве гонщика.

«Я ищу новые пути и совершенно спокоен. Одно могу сказать точно: я хочу оставаться причастным к гонкам, каким-нибудь образом. При этом я точно не вернусь в «Формулу-1» в качестве гонщика, ни за что. Я доволен тем, как изменилась моя жизнь после завершения карьеры. Но я следую зову сердца и полностью доволен, что закрыл главу выступлений в «Формуле-1» завоеванием титула.

Я добился всего, чего хотел. Теперь в жизни меня ждут новые вызовы. Я хочу быть успешен. Теперь я могу сам выбирать, чем заниматься.

Не скажу, что в будущем точно откажусь стать руководителем команды. Все возможно. Однако в данный момент я сосредоточен на социальных проектах, хочу помогать детям из бедных семей. Я хочу что-то изменить, для меня это многое значит. У меня множество возможностей – например, в будущем я могу помогать пилотам добиваться успеха, работать в качестве советника или менеджера», – цитирует Росберга motorsport.