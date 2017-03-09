Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тесты. Барселона. 3-й день. Феттель лидирует по итогам утренней сессии, Хэмилтон – 2-й, Окон – 3-й, Квят – 4-й, все результаты

    Теги результаты Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия тесты Формула-1 Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Джолион Палмер Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Стоффель Вандорн Эстебан Окон Хаас Лэнс Стролл

    Формула-1

    Тесты

    Барселона-Каталония, Монмело

    2-й день

    Итоги утренней сессии

    1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.19,024 (60 кругов)

    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,328 (52)

    3. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,137 (51)

    4. Даниил Квят («Торо Россо») +1,392 (33)

    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,800 (41)

    6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,839 (44)

    7. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,324 (32)

    8. Джолион Палмер («Рено») +3,394 (31)

    9. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,306 (88)

    10. Лэнс Стролл («Уильямс») +5,839 (85)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться