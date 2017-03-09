Тесты. Барселона. 3-й день. Феттель лидирует по итогам утренней сессии, Хэмилтон – 2-й, Окон – 3-й, Квят – 4-й, все результаты
Формула-1
Тесты
Барселона-Каталония, Монмело
2-й день
Итоги утренней сессии
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.19,024 (60 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,328 (52)
3. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,137 (51)
4. Даниил Квят («Торо Россо») +1,392 (33)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,800 (41)
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,839 (44)
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,324 (32)
8. Джолион Палмер («Рено») +3,394 (31)
9. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,306 (88)
10. Лэнс Стролл («Уильямс») +5,839 (85)
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