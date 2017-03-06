Бывший конструктор «Джордана», «Стюарта» и «Ягуара» Гэри Андерсон считает, что пилот «Рено» Нико Хюлькенберг обладает большим талантом и при более удачной карьере мог бы стать чемпионом мира.

«Он один из тех гонщиков, которым в определенный момент не представилось хорошей возможности. Нико очень здорово смотрелся в серии A1GP, затем уверенно шел к «Формуле-1». Если бы в подходящий момент для него открылась нужная дверь, то он бы стал чемпионом мира. Я в этом убежден.

Что касается его перехода в «Рено», то это может оказаться решающим моментом в его карьере, ведь это одна из немногих заводских команд в «Формуле-1». Возможно, он сумеет переломить тенденцию», – цитирует Андерсона Motorsport.