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    Гэри Андерсон: «Если бы для Хюлькенберга открылась нужная дверь, он бы стал чемпионом мира»

    Теги Нико Хюлькенберг Гэри Андерсон Формула-1 Рено

    Бывший конструктор «Джордана», «Стюарта» и «Ягуара» Гэри Андерсон считает, что пилот «Рено» Нико Хюлькенберг обладает большим талантом и при более удачной карьере мог бы стать чемпионом мира. 

    «Он один из тех гонщиков, которым в определенный момент не представилось хорошей возможности. Нико очень здорово смотрелся в серии A1GP, затем уверенно шел к «Формуле-1». Если бы в подходящий момент для него открылась нужная дверь, то он бы стал чемпионом мира. Я в этом убежден. 

    Что касается его перехода в «Рено», то это может оказаться решающим моментом в его карьере, ведь это одна из немногих заводских команд в «Формуле-1». Возможно, он сумеет переломить тенденцию», – цитирует Андерсона Motorsport.

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