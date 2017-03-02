Тесты. Барселона. 4-й день. Райкконен лидирует по итогам утренней сессии, Грожан – 2-й, Вандорн – 3-й, Квят – 9-й, все результаты
Формула-1
Тесты
Барселона-Каталония, Монмело
4-й день
Итоги утренней сессии
1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.22,305 (45 кругов)
2. Ромен Грожан («Хаас») +0,434 (48)
3. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,613 (34)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,615 (43)
5. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,588 (25)
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,669 (51)
7. Антонио Джовинацци («Заубер») +2,732 (37)
8. Валттери Боттас («Мерседес») +14,207 (8)
9. Даниил Квят («Торо Россо») – не показал времени (1)
10. Фелипе Масса («Уильямс») – не выезжал на трассу
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.