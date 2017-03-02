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    Тесты. Барселона. 4-й день. Райкконен лидирует по итогам утренней сессии, Грожан – 2-й, Вандорн – 3-й, Квят – 9-й, все результаты

    Теги результаты Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия тесты Формула-1 Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниил Квят Рено Стоффель Вандорн Антонио Джовинацци Хаас Макс Ферстаппен

    Формула-1

    Тесты

    Барселона-Каталония, Монмело

    4-й день

    Итоги утренней сессии

    1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.22,305 (45 кругов)

    2. Ромен Грожан («Хаас») +0,434 (48)

    3. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,613 (34)

    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,615 (43)

    5. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,588 (25)

    6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,669 (51)

    7. Антонио Джовинацци («Заубер») +2,732 (37)

    8. Валттери Боттас («Мерседес») +14,207 (8)

    9. Даниил Квят («Торо Россо») – не показал времени (1)

    10. Фелипе Масса («Уильямс») – не выезжал на трассу

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