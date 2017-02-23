Хэмилтон провел обкатку нового болида «Мерседеса»
В преддверии первых предсезонных тестов команда «Мерседес» провела съемочный день в Сильверстоуне и обкатала новый болид W08. За рулем болида работал Льюис Хэмилтон.
Официальная презентация новой машины «Мерседеса» состоится сегодня.
Чемпионы «Формулы-1» продемонстрировали новый болид
There’s a @F1 beast loose at @SilverstoneUK...@MercedesBenz @MercedesAMG #cantW08 #F1 #F12017 pic.twitter.com/rJyem5hxdG— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 23, 2017
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.