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    Хэмилтон провел обкатку нового болида «Мерседеса»

    Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес

    В преддверии первых предсезонных тестов команда «Мерседес» провела съемочный день в Сильверстоуне и обкатала новый болид W08. За рулем болида работал Льюис Хэмилтон.

    Официальная презентация новой машины «Мерседеса» состоится сегодня.

    Чемпионы «Формулы-1» продемонстрировали новый болид

     

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