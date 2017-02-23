Хэмилтон провел обкатку нового болида «Мерседеса»

В преддверии первых предсезонных тестов команда «Мерседес» провела съемочный день в Сильверстоуне и обкатала новый болид W08. За рулем болида работал Льюис Хэмилтон.

Официальная презентация новой машины «Мерседеса» состоится сегодня.

Чемпионы «Формулы-1» продемонстрировали новый болид