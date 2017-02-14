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    La Gazetta Dello Sport опубликовала предположительное изображение нового болида «Феррари»

    Теги Феррари фото Формула-1

    Журналисты La Gazetta Dello Sport опубликовали первые изображения будущего болида «Феррари» 2017 года. Таким, по мнению издания, и будет новая машина Скудерии.

    В «Феррари» опробовали два варианта конструкции кожуха двигателя – с так называемым «акульим плавником» и без него, – и в итоге остановились на первом варианте.

    Конструкция носового обтекателя претерпит определенные изменения и будет похожа на нос болида «Мерседеса» W07.

    Также в «Феррари» упорно трудятся над камерами внутреннего сгорания, стараясь повысить эффективность работы двигателя внутреннего сгорания. Увеличатся в размерах интеркулеры для ERS и турбины. Это сделано для увеличения рабочей нагрузки на MGU-H. При этом будет переработана конструкция коробки передач при сохранении предыдущего объема.

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