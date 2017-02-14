La Gazetta Dello Sport опубликовала предположительное изображение нового болида «Феррари»

Журналисты La Gazetta Dello Sport опубликовали первые изображения будущего болида «Феррари» 2017 года. Таким, по мнению издания, и будет новая машина Скудерии.

В «Феррари» опробовали два варианта конструкции кожуха двигателя – с так называемым «акульим плавником» и без него, – и в итоге остановились на первом варианте.

Конструкция носового обтекателя претерпит определенные изменения и будет похожа на нос болида «Мерседеса» W07.

Также в «Феррари» упорно трудятся над камерами внутреннего сгорания, стараясь повысить эффективность работы двигателя внутреннего сгорания. Увеличатся в размерах интеркулеры для ERS и турбины. Это сделано для увеличения рабочей нагрузки на MGU-H. При этом будет переработана конструкция коробки передач при сохранении предыдущего объема.