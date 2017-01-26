Бывший пилот «Формулы-1» Роберто Мери считает, что у Валттери Боттаса будет шанс побороться с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе».

«Уверен, Боттас талантливее Росберга. Да, Росберг сумел выиграть чемпионский титул и всегда трудился не покладая рук, но мне кажется, что Боттас сильнее, если говорить о врожденном таланте. И я действительно считаю, что Боттас поборется с Хэмилтоном.

Хотя со стороны так может не показаться, но «Мерседес» для Боттаса родной дом. Он уже был пилотом «Мерседеса», когда еще выступал в «Формуле-3», а Тото Вольфф был его менеджером с 2007 года.

Мне кажется, что сезон-2014 Боттас провел на очень хорошем уровне. Возможно, проблема в том, что с каждым годом болид «Уильямса» становился чуть-чуть хуже, что повлияло на Боттаса.

При этом я удивлен выбором «Мерседеса» – возможно, все это случилось из-за Тото Вольффа. Особенно если учесть, что Боттас по-настоящему никогда не был участником молодежной программы «Мерседеса», в отличие от Паскаля Верляйна. Лично я думал, что «Мерседес» выберет Верляйна. Мне кажется, что речь идет скорее о молодежной программе Тото Вольффа, а не «Мерседеса», – цитирует Мери grandprix.com.