Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер призвал вернуть в «Формулу-1» прежние атмосферные двигатели V8 и не гнаться за новыми технологиями.

«В данный момент мы, можно сказать, в каком-то смысле занимается рекламой, показываем товар лицом. Я же по-прежнему являюсь ярым сторонником возвращения к двигателям, генерирующим настоящий звук и настоящие эмоции. Мы должны вернуть прежний звук, он был неотъемлемой частью «Формулы-1».

В прошлом году в Японии «Хонда» завела двигатель V10 на «Макларене» Айртона Сенны – и когда он проезжал мимо, каждый сотрудник команды моментально выбегал из боксов, чтобы посмотреть, кто едет по пит-лейн. «Формуле-1» не хватает этого ощущения, и в будущем нам нужно задуматься о его возвращении.

Да, в новых двигателях используются потрясающие технологии, они невероятно умны. Однако среднестатистический зритель на трибуне или перед телевизором не имеет ни малейшего понятия о том, что происходит. Мы должны вернуться назад и постараться сделать «Формулу-1» настоящим развлечением – а неотъемлемой частью этого был как раз двигатель», – цитирует Хорнера Autosport.