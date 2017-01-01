Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи считает, что изменение регламента в сезоне-2017 приведет к переменам в пелотоне. Кроме того, англичанин выразил мнение о том, какой вообще должна быть «Формула-1».

«Почти наверняка на старте сезона разрывы между командами увеличатся. Всякий раз, когда регламент меняется, одни коллективы лучше интерпретируют правила, чем другие. Обычно топ-команды, у которых больше ресурсов, лучше разбираются в новых правилах, но при прошлых больших переменах в 2009 году этого не случилось – лучше всех подготовился «Браун», а такие гранды как «Феррари» и «Макларен» столкнулись с трудностями.

Каждый раз при изменении правил у вас появляется много идей, и нужно выбрать из них такие, чтобы развивать болид и его концепцию. Хотя мы топ-команда, у нас нет ресурсов, чтобы рассматривать все идеи одновременно. Мы выбираем, на наш взгляд, «верные», и надеемся, что окажемся правы. Однако всегда существует вероятность, что кто-то другой выберет более удачное направление.

«Формула-1» – это техническая витрина для производителей, их умения, скажем, создавать двигатели, или это зрелище, в которое вовлечены люди и машины? Все зависит от того, кто вы. Мое личное мнение – «Ф-1» должна быть местом сражения пилотов, за которыми стоит изобретательность инженеров. Но это не значит, что гонки должны превратиться в сражение ресурсов – к чему обычно все и приходит, если идет речь об инженерной стороне.

Можно было бы придумать правила, которые будут больше вознаграждать изобретательные команды, а не те, у которых много сотрудников. Что касается ограничения бюджета, то его осуществить очень трудно, но можно попытаться ограничить ресурсы – разумеется, в большей степени в области шасси и аэродинамики. Можно ввести ограничения на исследования – более жесткие, чем сейчас, – в аэродинамической трубе и в CFD. Тогда не будет смысла содержать большой инженерный штат», – цитирует Ньюи Sky Sports.