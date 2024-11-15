Самая сексуальная спортсменка в мире объявила о начале нового этапа карьеры😲😍

Алиса Шмидт, которую называют «самой сексуальной спортсменкой мира» , вышла из зоны комфорта и начинает новый этап своей карьеры.

26-летняя немецкая звезда легкой атлетики, которая участвовала в смешанной эстафете 4x400 м на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, рассказала, что тренируется для участия в индивидуальном забеге на 800 м и переключает свое внимание на бег и на выносливость.

«Вот это год выдался! Он был наполнен множеством ярких событий, и воспоминания останутся со мной навсегда: от чемпионата мира на Багамах, до чемпионата Европы в Риме, чемпионата Германии и, конечно же, Олимпиады.

После Парижа я попробовала что-то новое и пробежала 800 и 600 метров, и мне очень понравилось выходить из зоны комфорта. Еще в 2022 году я решила, что хочу попробовать себя в беге на 800 метров после Олимпиады в Париже, так что со следующего года я посвящу себя этому. Я на пути в свой первый высокогорный тренировочный лагерь, где присоединюсь к международной группе по бегу на 800 метров, чтобы тренироваться вместе с великими спортсменами и многому научиться. Я очень рада этому новому вызову», - написала спортсменка в социальных сетях.

Остается только пожелать Алисе успехов на новом пути!