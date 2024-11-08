Самая сексуальная спортсменка мира продемонстрировала тату, посвященную Олимпиаде в Париже 😍

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, известная как «самая сексуальная спортсменка мира», сделала первую татуировкой в ​​память об Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Шмидт поделилась в Инстаграм фотографией своей первой тату: пять переплетенных колец, символизирующих ее участие в Парижских играх.

Девушка опубликовала историю с подписью: «Собираюсь что-то сделать...». Вскоре после этого девушка поделилась видео из тату-салона.

«Я так счастлива. Получилось именно так, как я хотела», — написала в подписи 26-летняя Шмидт.

Татуировка посвящена дебюту Алисы Шмидт на Олимпиаде, где она участвовала в смешанной эстафете 4x400 м и женской эстафете 4x400 м.

На предыдущей Олимпиаде в 2021 году ее выбрали только в качестве запасной.